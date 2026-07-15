Аргентина совершила камбэк против Англии и вышла в финал ЧМ-2026
- Аргентина победила Англию, забив решающий гол в добавленное время второго тайма.
- Альбиселесте во второй раз подряд выйдет в финал чемпионата мира, где встретится с Испанией.
Сборная Аргентины одержала волевую победу над сборной Англии в 1/2 финала и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира.
Матч Англия — Аргентина состоялся на стадионе Мерседес-Бенц Стедиум в Атланте, штат Джорджия (США), и завершился победой альбиселесте со счетом 2:1.
Англия — Аргентина
Первый тайм матча прошел без голов. За это время команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.
После перерыва англичанам первым удалось открыть счет благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте.
Полузащитник Аргентины Энцо Фернандес сравнял счет за пять минут до конца основного времени. В добавленное арбитром время на второй минуте аргентинцы вышли вперед благодаря голу Лаутаро Мартинеса.
В целом во втором тайме Аргентина полностью доминировала в матче, как по владению мячом (73% — 27% в пользу Аргентины), так и по ударам — 13:4.
Накануне сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счетом 2:0.
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 19 июля на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США).
В решающем матче встретятся Испания и Аргентина. Франция и Англия разыграют бронзовые медали турнира.