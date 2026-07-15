Президент Владимир Зеленский планирует предложить министру внутренних дел Игорю Клименко возглавить Министерство обороны в обновленном составе правительства вместо Михаила Федорова.

Об этом Суспільному сообщили народные депутаты от фракции Слуга народа после встречи с президентом.

Кому Зеленский предложит возглавить Минобороны

Один из собеседников сообщил, что во время встречи Зеленский заявил, что Федорова увольняют из-за “непреодолимых противоречий с главнокомандующим Сырским”.

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Депутат Александр Федиенко заявил, что у Федорова были “разные подходы” с Генштабом ВСУ и Сырским.

Федиенко отметил, что у Клименко “лучший опыт”, в частности бюрократический, чтобы заменить Федорова на должности министра обороны.

По словам депутата, во время встречи также обсуждали реформы, а среди тем звучал и вопрос ТЦК.

Он подчеркнул, что обвинений в провале мобилизации в адрес Федорова не звучало.

— Негатива в сторону Михаила не звучало. Президент сообщил, что Федоров остается в команде, — добавил он.

Федоров прокомментировал увольнение из Минобороны

Михаил Федоров обнародовал итоги работы Министерства обороны за время своего руководства.

За этот период удалось обеспечить отключение российских военных от Starlink, что уменьшило их возможности в войне дронов.

Также удалось запустить программу Логистический локдаун для изоляции Крыма, масштабировать финансирование Линии дронов и закупить больше беспилотников, чем за весь предыдущий год.

Команда Минобороны подписала контракт на самолеты Gripen, успешно протестировала украинскую баллистику с повышенной точностью и меньшими затратами.

Была внедрена новая система закупок, которая позволила сэкономить миллиарды долларов, а все боевые бригады обеспечили базовым уровнем поставок дронов.

Были запущены грантовые программы для производителей взрывчатых веществ и ракет, открыт экспорт в рамках Drone Deal для привлечения инвестиций.

Также были созданы Trophy Lab и Defense AI Center A1 для внедрения искусственного интеллекта в войну.

Федоров отметил, что военные получили новую систему контрактов с высокими зарплатами для пехоты и штурмовиков, а также тысячи пикапов, багги и квадроциклов.

По его словам, после интеграции новых процедур в Воздушные силы уровень перехвата дронов вырос до 91%, крылатых ракет — до 87%.

Министр признал, что не удалось завершить организационную трансформацию Минобороны в соответствии со стандартами НАТО.

Не удалось перевести все закупки на тендерную систему и сформировать полноценную культуру ответственности за принятые решения.

Михаил Федоров возглавил оборонное ведомство в январе 2026 года, сменив на этой должности Дениса Шмыгаля.

Игорь Клименко руководит МВД с февраля 2023 года. До этого более трех лет он возглавлял Нацполицию Украины.

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