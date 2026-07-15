После выборов РФ может прибегнуть к новой мобилизации — Зеленский
- Президент Владимир Зеленский считает, что результаты парламентских выборов в РФ прогнозируемы, поэтому не повлияют на эскалацию войны.
- В то же время глава государства убежден, что после того, как они пройдут кремлевский диктатор, может предпринять новые шаги для усиления давления и рассказал, к каким именно.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в России парламентские выборы не повлияют на дальнейшую эскалацию войны, потому что их результат прогнозируемый, однако Владимир Путин может прибегнуть к увеличению мобилизации.
Зеленский о парламентских выборах в России
На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Киеве глава государства заявил, что результат выборов никоим образом не повлияет на эту эскалацию, потому что результат будет известен до выборов.
В то же время, подчеркнул президент, в РФ доля граждан, которые не поддерживают войну против Украины, растет.
— Мы знаем четко, что процент людей, которые больше не поддерживают его войну, стремительно повысился. Я не знаю реально, сколько людей поддерживают Путина, но процент людей, не поддерживающих войну и желающих, чтобы она закончилась, очень стремительно вырос, – отметил президент.
Кроме того, президент добавил, что особенно это заметно в приграничных с Украиной регионах РФ, жители которых ощутили последствия войны.
Глава нашего государства добавил, что после выборов кремлевский диктатор может прибегнуть к новым шагам для усиления давления, в частности, увеличить мобилизацию.
– Мы понимаем, что это может быть увеличение мобилизации. Увеличить контрактирование он (Путин, – Ред.) не сможет, потому что нужно платить большие деньги. Потому может пойти на увеличение мобилизации. Думаем об этом. К таким шагам нужно готовиться, – сказал он.
В то же время Зеленский отметил, что Украина должна быть готова и к другим возможным действиям РФ.
— Есть другие ситуационные возможности, которые есть у Путина. Мы должны готовиться к любым вызовам, – добавил президент.
Напомним, что парламентские выборы в РФ должны пройти 18-20 сентября 2026 года.