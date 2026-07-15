Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в России парламентские выборы не повлияют на дальнейшую эскалацию войны, потому что их результат прогнозируемый, однако Владимир Путин может прибегнуть к увеличению мобилизации.

Зеленский о парламентских выборах в России

На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Киеве глава государства заявил, что результат выборов никоим образом не повлияет на эту эскалацию, потому что результат будет известен до выборов.

В то же время, подчеркнул президент, в РФ доля граждан, которые не поддерживают войну против Украины, растет.

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— Мы знаем четко, что процент людей, которые больше не поддерживают его войну, стремительно повысился. Я не знаю реально, сколько людей поддерживают Путина, но процент людей, не поддерживающих войну и желающих, чтобы она закончилась, очень стремительно вырос, – отметил президент.

Кроме того, президент добавил, что особенно это заметно в приграничных с Украиной регионах РФ, жители которых ощутили последствия войны.

Глава нашего государства добавил, что после выборов кремлевский диктатор может прибегнуть к новым шагам для усиления давления, в частности, увеличить мобилизацию.

– Мы понимаем, что это может быть увеличение мобилизации. Увеличить контрактирование он (Путин, – Ред.) не сможет, потому что нужно платить большие деньги. Потому может пойти на увеличение мобилизации. Думаем об этом. К таким шагам нужно готовиться, – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина должна быть готова и к другим возможным действиям РФ.

— Есть другие ситуационные возможности, которые есть у Путина. Мы должны готовиться к любым вызовам, – добавил президент.

Напомним, что парламентские выборы в РФ должны пройти 18-20 сентября 2026 года.

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