Сергей Стерненко, который с января занимал должность советника министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения использования БпЛА на фронте, сообщил, что больше не будет выполнять эти обязанности.

Стерненко покидает должность советника министра обороны

— Отныне я не советник министра обороны, что, вне всякого сомнения, уменьшает возможности помочь качественно изменить ситуацию с дронами в армии. У нас как раз были на выходе новые тендерные требования для закупок FPV-дронов, которые позволили бы армии получать лучшие средства и развивать инфраструктуру для более глубоких ударов. Надеюсь, они в итоге будут утверждены, – написал он.

Сергей Стерненко отметил, что и в дальнейшем будет обеспечивать военных качественными изделиями через свой фонд, хотя объемы такой помощи будут меньшими.

Среди результатов своей работы он отметил унификацию наземных станций управления для дронов на оптоволокне.

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— Немного смог повлиять и на развитие отдельных бригад, выведя их на значительно более высокие позиции в общем рейтинге, – отметил бывший советник.

Стерненко подчеркнул, что не успел сделать для страны больше в условиях полномасштабной войны.

Одной из причин этого он назвал “бюрократические препятствия и искусственное затягивание со стороны тех, кому мешает армейская реформа”.

Несмотря на завершение работы на должности советника, волонтер назвал опыт работы в команде министра обороны важным.

— Михаил Федоров – лучший министр обороны за всю нашу историю. Спасибо за пример лидерства и служения. Прискорбно, что сегодня наше государство стало значительно дальше от победы. Прискорбно, что реальные реформы даже не дали начать, хотя все равно удалось многое изменить. Не прискорбно за вас, за людей, которые все видят и понимают. И поддерживают. Это точно не конец. Безграничное уважение Михаилу. Благодарность всем, кто не молчит, – написал Стерненко.

Напомним, 22 января украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко стал советником министра обороны Украины по вопросам повышения использования дронов на фронте.

Фото: Михаил Федоров

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