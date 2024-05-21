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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Херсоне: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Взрывы в Херсоне 21 мая 2024 года: что известно

Российские войска атаковали жилые кварталы Херсона. Под ударом оказался Шуменский микрорайон, в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом.

Взрывы в Херсоне сегодня

По информации Херсонской областной прокуратуры, около 15:50 армия России в очередной раз обстреляла один из жилых районов Херсона, вероятно, из артиллерийского оружия.

В результате удара по многоэтажке и рядом с жилой застройкой ранения различной степени получили двое взрослых людей и подросток.

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Пострадавшего 15-летнего парня госпитализировали в медицинское учреждение. У 50-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, перелом бедра и контузию. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Ранение ноги получила 71-летняя местная жительница. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 818-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Взрыв, Херсон, Херсонская область
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