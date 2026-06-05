Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подготовило первый драфт законопроекта об альтернативной службе для условий военного времени.

Об этом в эксклюзивном интервью Интерфакс-Украина сообщил председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Альтернативная служба в условиях военного времени: что известно

Еленский пояснил, что сейчас в Украине уже существует закон об альтернативной службе, однако его приняли еще в 1991 году для мирного времени и прохождения срочной службы.

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По его словам, в нынешних условиях этот механизм фактически не работает, поскольку срочная служба не проводится, а страна находится в условиях полномасштабной войны.

В то же время, по словам главы ГЭСС, существует категория граждан, которые по религиозным или другим убеждениям не могут использовать оружие, но готовы выполнять свои обязанности перед государством.

— У нас есть люди, которые не могут брать в руки оружие, но готовы служить и выполнять свой долг перед государством. Для таких людей, безусловно, должна быть предусмотрена альтернативная служба, — заявил Еленский.

Он привел в пример представителей религиозных общин, в частности Свидетелей Иеговы, которые традиционно отказываются от военной службы с оружием.

Как может работать альтернативная служба

По словам Еленского, при подготовке законопроекта изучали международный опыт и практику Европейского суда по правам человека.

Один из ключевых вопросов — механизм проверки права человека на альтернативную службу.

Глава ГЭСС отметил, что международная практика допускает возможность проверять глубину и искренность убеждений человека, чтобы избежать злоупотреблений.

Ожидается, что после принятия закона порядок такой проверки будет определять Кабинет министров.

По предварительной концепции, в комиссии могут входить психологи, управленцы, религиоведы и представители церквей.

Также обсуждается модель, при которой альтернативная служба будет оставаться полноценной государственной службой с установленными сроками прохождения.

Еленский сообщил, что альтернативная служба потенциально может длиться дольше, чем стандартная военная служба.

Кроме этого, рассматривается вариант, при котором после завершения военного положения люди, проходившие альтернативную службу, определенное время будут участвовать в восстановлении страны.

В то же время это создает дополнительные организационные вызовы — финансовые, социальные и логистические.

Отдельно во время интервью Еленского спросили, будет ли будущий закон иметь обратное действие — то есть смогут ли люди перевестись с обычной службы на альтернативную.

Председатель ГЭСС не исключил такой возможности.

В то же время он отметил, что решение, вероятно, будут принимать индивидуально после оценки каждого конкретного случая.

— Надо сбалансировать право на альтернативную службу с невозможностью злоупотребления этим правом, — отметил он.

Еленский считает, что принятие законопроекта будет непростым. По его словам, впереди еще межведомственное согласование, общественное обсуждение и парламентское рассмотрение.

В то же время он отметил, что хотя документ будет касаться относительно небольшого количества людей, именно отношение к меньшинству часто является показателем состояния прав человека в государстве.

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