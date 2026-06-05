Атака на Житомирскую область: РФ нанесла удары по логистической инфраструктуре региона
Атака на Житомирскую область 5 июня повлекла за собой повреждение логистической инфраструктуры и частной застройки на севере региона.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Атака на Житомирскую область: что известно о последствиях
Виталий Бунечко отметил, что атака на Житомирскую область сегодня была отбита Силами противовоздушной обороны, однако некоторые из дронов все же повредили инфраструктурные объекты.
– Пожары, возникшие на месте попадания, ликвидировали спасатели ГСЧС. Пока информация о погибших и пострадавших в результате вражеских ударов не поступала, – говорится в сообщении.
Бунечко призвал граждан быть максимально осторожными на местах попадания или падения обломков, а в случаях обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а вызывать специальные службы.
Напомним, российская атака на Броварской район 5 июня вызвала взрыв и пожар на гражданском предприятии. Известно о четырех погибших и семерых травмированных, под завалами могут быть люди.
Тем временем ночная атака на Одесскую область 5 июня повлекла за собой разрушения и пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.