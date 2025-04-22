Обстріл Харківщини 22 квітня: РФ скинула КАБи на сільські будинки, є поранені

Напередодні ввечері та вранці 22 квітня російські окупанти обстріляли Харківську область, завдавши низки авіаударів по прифронтовому селу Гороховатка Борівської громади, що в Ізюмському районі.

Про це повідомили у ДСНС та обласній прокуратурі.

Обстріл Харківщини 22 квітня: наслідки авіаудару

Близько 04:40 російська авіація скинула декілька КАБів на приватні житлові будинки у Гороховатці. Поранення дістали 55-річний чоловік і 47-річна жінка. Обом надали першу медичну допомогу.

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Сталося займання на території п’яти приватних домоволодінь. Загорілися також господарчі споруди та гараж на загальній площі 400 кв. м.

Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 домоволодінь, а також три магазини та відділення пошти.

Від ДСНС до ліквідації наслідків авіаудару залучалися 14 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ). Наразі прокурори та слідчі поліції документують наслідки воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 154-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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