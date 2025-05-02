В Житомире горит полигон отходов: школы перешли на дистанционное обучение

1 мая днем ​​в Житомире на полигоне твердых бытовых отходов возник масштабный пожар. В течение ночи спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

Пожар на полигоне в Житомире

Как сообщают в ГСЧС, по состоянию на утро 2 мая пожарные остановили распространение пламени на территории свалки.

В ликвидации возгорания были задействованы 31 спасатель и 9 единиц техники.

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По данным Житомирского городского совета, специалисты-экологи проводят мониторинг состояния воздуха, чтобы определить уровень возможного загрязнения атмосферной среды.

Исходя из рекомендаций экспертов, в городе был принят ряд решений по режиму работы образовательных учреждений.

В частности, школы Житомира 2 мая перейдут на дистанционное обучение, в то время как детские сады будут функционировать в обычном режиме — правда, все прогулки на свежем воздухе временно отменены.

Также отменяются все спортивные мероприятия и тренировки, которые должны были состояться под открытым небом.

Напомним, на тренировочной базе футбольного клуба Кривбасс в Кривом Роге произошел пожар.

Известно, что загорелось в бухгалтерии, впрочем все, кто был в здании, успели эвакуироваться.

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