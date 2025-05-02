В Одессе мужчина с двумя ножами напал на правоохранителей, есть раненые

В пятницу на Куликовом поле в Одессе произошло нападение на полицейских: мужчина, вооруженный двумя ножами, набросился на правоохранителей, которые охраняли общественный порядок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Одессит ранил полицейских: что известно

Во время нападения мужчина нанес ножевые ранения полицейским. В ответ на агрессию один из правоохранителей был вынужден воспользоваться табельным огнестрельным оружием.

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— С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападавшего, — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Из-за серьезности полученных повреждений медицинская помощь понадобилась также и четырем полицейским, которые пострадали в результате атаки. Все они находятся в больнице.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

По факту нападения начато досудебное расследование — событие квалифицировано по статье 348 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, в феврале в Одессе был задержан мужчина, подозреваемый в нападении на военнослужащего.

По данным полиции, 28-летний житель Березовского района вступил в конфликт с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов.

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