В Одессе мужчина с двумя ножами напал на правоохранителей, есть раненые
В пятницу на Куликовом поле в Одессе произошло нападение на полицейских: мужчина, вооруженный двумя ножами, набросился на правоохранителей, которые охраняли общественный порядок.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Одессит ранил полицейских: что известно
Во время нападения мужчина нанес ножевые ранения полицейским. В ответ на агрессию один из правоохранителей был вынужден воспользоваться табельным огнестрельным оружием.
— С целью отражения нападения и задержания правонарушителя, один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие в отношении нападавшего, — говорится в сообщении полиции.
Злоумышленник получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Из-за серьезности полученных повреждений медицинская помощь понадобилась также и четырем полицейским, которые пострадали в результате атаки. Все они находятся в больнице.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.
По факту нападения начато досудебное расследование — событие квалифицировано по статье 348 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Напомним, в феврале в Одессе был задержан мужчина, подозреваемый в нападении на военнослужащего.
По данным полиции, 28-летний житель Березовского района вступил в конфликт с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов.