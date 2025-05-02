В Одесі чоловік із двома ножами напав на правоохоронців, є поранені

У п’ятницю на Куликовому полі в Одесі стався напад на поліцейських: чоловік, озброєний двома ножами, накинувся на правоохоронців, які охороняли громадський порядок.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

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Під час нападу нападник завдав ножових поранень поліцейським. У відповідь на агресію один із правоохоронців був змушений скористатися табельною вогнепальною зброєю.

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– З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника, – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисник отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. Через серйозність отриманих ушкоджень медична допомога знадобилася також і чотирьом поліцейським, які постраждали внаслідок атаки. Усі вони перебувають у лікарні.

На місці події наразі працює слідчо-оперативна група. За фактом нападу розпочато досудове розслідування – подію кваліфіковано за статтею 348 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Нагадаємо, у лютому в Одесі було затримано чоловіка, підозрюваного в нападі на військовослужбовця.

За даними поліції, 28-річний мешканець Березівського району вступив у конфлікт із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів.

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