Не выдержали нервы из-за плача: в Одесской области женщина убила 9-месячную дочь
Полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка.
Об этом сообщила ГУ Нацполиции в Одесской области.
В Одесской области женщина убила 9-месячную дочь
Отмечается, что событие произошло в эту ночь по месту жительства гражданки.
— Сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськивской громады сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно, — говорится в сообщении.
Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача ребенка нанесла ему телесные повреждения.
Предварительно смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения). Точную причину выяснит судебно-медицинская экспертиза.
Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.