Не выдержали нервы из-за плача: в Одесской области женщина убила 9-месячную дочь

Полицейские задержали жительницу Одесского района по подозрению в убийстве ребенка.

Об этом сообщила ГУ Нацполиции в Одесской области.

В Одесской области женщина убила 9-месячную дочь

Отмечается, что событие произошло в эту ночь по месту жительства гражданки.

Сейчас смотрят

— Сегодня утром 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськивской громады сообщила в полицию о смерти девятимесячной дочери, отметив: ребенок умер неожиданно, — говорится в сообщении.

Однако, во время следственных действий полицейские выяснили, что мать в состоянии нервного срыва из-за плача ребенка нанесла ему телесные повреждения.

Предварительно смерть ребенка наступила вследствие асфиксии (удушения). Точную причину выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В рамках производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.