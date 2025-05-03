Не витримали нерви через плач: на Одещині жінка вбила 9-місячну доньку

Поліцейські затримали жительку Одеського району за підозрою у вбивстві дитини.

Про це повідомила ГУ Нацполіції в Одеській області.

На Одещині жінка вбила 9-місячну доньку

Зазначається, що подія сталася цієї ночі за місцем мешкання громадянки.

Зараз дивляться

– Сьогодні вранці 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть дев’ятимісячної донечки, зазначивши: дитина померла несподівано, – йдеться у повідомленні.

Проте, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження.

Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину з’ясує судово-медична експертиза.

Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Їй загрожує до 15-ти років в’язниці або довічне ув’язнення.

В рамках провадження, розпочатого за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, призначено низку експертиз. Продовжується слідство.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.