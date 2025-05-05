РФ атаковала Конотоп ракетами и дронами: уничтожен объект инфраструктуры

Сегодня ночью 5 мая Россия нанесла удар по Конотопу, что на Сумщине.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе 5 мая: что известно

Атака была комбинированная с применением более десятка Шахедов и двух баллистических ракет. Предварительно без жертв и пострадавших.

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По словам Артема Семенихина, российские военные били по городу с интервалами, чтобы нанести больше вреда — убить спасателей и медиков.

— В результате вражеского удара уничтожен объект инфраструктуры нашего города, — отметил городской глава.

Сегодня утром в Конотопе будет работать выездной штаб по ликвидации последствий атаки — все, у кого жилье получило повреждения, смогут обратиться за помощью.

Напомним, что утром 7 декабря Россия ударила по Конотопу баллистическими ракетами, которые запустила из Крыма. В Сумской областной военной администрации сообщили, что ракетный удар пришелся по инфраструктуре Конотопской общины. Зато Артем Семенихин сказал, что разрушений, повреждений, ликвидаций, работы специальных и экстренных служб в городе не было.

28 октября российские войска нанесли авиационный удар по Конотопскому району — удар пришелся по энергетическим объектам критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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