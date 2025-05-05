Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 травня
Зеленський – гостям на параді у РФ 9 травня: Ми не даватимемо вам жодних гарантій
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Бекхем святкував ювілей без старшого сина – конфлікт загострюється
Інфографіка
Статки та нерухомість Даніеля Дюбуа: скільки заробляє Динаміт
Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ атакувала Конотоп ракетами та дронами: знищено об’єкт інфраструктури

балістична ракета
Фото: Getty Images

Сьогодні вночі 5 травня Росія завдала удару по Конотопу, що на Сумщині.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибухи в Конотопі 5 травня: що відомо

Атака була комбінована із застосуванням більше десятка Шахедів та двох балістичних ракет. Попередньо без жертв та постраждалих.

Зараз дивляться

За словами Артема Семеніхіна, російські військові били по місту з інтервалами, щоб завдати більше шкоди – вбити рятувальників та медиків.

– В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста, – наголосив міський голова.

Сьогодні зранку у Конотопі працюватиме виїзний штаб з ліквідації наслідків атаки – всі, у кого помешкання зазнало пошкоджень, зможуть звернутися по допомогу.

Читайте також
Вибухи у Конотопі: дрони атакували рятувальників на місці першого удару
дрони Шахед

Нагадаємо, що вранці 7 грудня Росія вдарила по Конотопу балістичними ракетами, які запустила з Криму. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ракетний удар прийшовся по інфраструктурі Конотопської громади. Натомість Артем Семеніхін сказав, що руйнувань, пошкоджень, ліквідацій, роботи спеціальних і екстрених служб в місті не було.

28 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Конотопському району – удар прийшовся по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

атака дронами, балістична ракета, Вибух, Конотоп, Ракетні удари Росії, Шахеди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь