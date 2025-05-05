РФ атакувала Конотоп ракетами та дронами: знищено об’єкт інфраструктури

Сьогодні вночі 5 травня Росія завдала удару по Конотопу, що на Сумщині.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибухи в Конотопі 5 травня: що відомо

Атака була комбінована із застосуванням більше десятка Шахедів та двох балістичних ракет. Попередньо без жертв та постраждалих.

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За словами Артема Семеніхіна, російські військові били по місту з інтервалами, щоб завдати більше шкоди – вбити рятувальників та медиків.

– В результаті ворожого удару знищено обʼєкт інфраструктури нашого міста, – наголосив міський голова.

Сьогодні зранку у Конотопі працюватиме виїзний штаб з ліквідації наслідків атаки – всі, у кого помешкання зазнало пошкоджень, зможуть звернутися по допомогу.

Нагадаємо, що вранці 7 грудня Росія вдарила по Конотопу балістичними ракетами, які запустила з Криму. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ракетний удар прийшовся по інфраструктурі Конотопської громади. Натомість Артем Семеніхін сказав, що руйнувань, пошкоджень, ліквідацій, роботи спеціальних і екстрених служб в місті не було.

28 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Конотопському району – удар прийшовся по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

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