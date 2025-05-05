Сдетонировала граната: что известно о взрыве на Оболони в Киеве

Ночью 5 мая в Оболонском районе Киева произошел взрыв гранаты в квартире 41-летнего мужчины.

Взрыв гранаты в квартире киевлянина

Столичная полиция устанавливает обстоятельства взрыва в квартире одного из домов по улице Приречной Оболонского района.

Следственно-оперативная группа, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики, которые немедленно выехали на место вызова, установили, что в квартире сдетонировала граната.

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В результате взрыва 41-летний владелец квартиры получил ранения — он госпитализирован в больницу.

Правоохранители сейчас устанавливают происхождение боеприпаса.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

В конце ноября 2024 года в Броварах Киевской области произошел взрыв гранаты в квартире, в результате чего пострадала 52-летняя женщина. С травмами обеих рук ее госпитализировали в больницу.

Источник : Нацполиция

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