Здетонувала граната: що відомо про вибух на Оболоні в Києві
Вночі 5 травня в Оболонському районі Києва стався вибух гранати у квартирі 41-річного чоловіка.
Вибух гранати у квартирі киянина
Столична поліція встановлює обставини вибуху в квартирі одного з будинків по вулиці Прирічній Оболонського району.
Слідчо-оперативна група, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики, які негайно виїхали на місце виклику, встановили, що у помешканні здетонувала граната
Внаслідок вибуху 41-річний власник квартири дістав поранення – його госпіталізовано до лікарні.
Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Наприкінці листопада 2024 року у Броварах Київської області стався вибух гранати у квартирі, внаслідок чого постраждала 52-річна жінка. З травмами обох рук її госпіталізували до лікарні.