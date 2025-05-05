Здетонувала граната: що відомо про вибух на Оболоні в Києві

Вночі 5 травня в Оболонському районі Києва стався вибух гранати у квартирі 41-річного чоловіка.

Вибух гранати у квартирі киянина

Столична поліція встановлює обставини вибуху в квартирі одного з будинків по вулиці Прирічній Оболонського району.

Слідчо-оперативна група, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики, які негайно виїхали на місце виклику, встановили, що у помешканні здетонувала граната

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Внаслідок вибуху 41-річний власник квартири дістав поранення – його госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Наприкінці листопада 2024 року у Броварах Київської області стався вибух гранати у квартирі, внаслідок чого постраждала 52-річна жінка. З травмами обох рук її госпіталізували до лікарні.

Джерело : Нацполіція

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