Столкнулись лоб в лоб: на Полтавщине в ДТП погибли полицейский и военный ТЦК

В пятницу, 2 мая, на трассе Кременчуг — Полтава произошло масштабное ДТП, в котором погиб полицейский Анатолий Ильяшенко и сержант Виктор Боровко.

Об этом сообщает патрульная полиция Полтавщины и Полтавский областной ТЦК.

По информации патрульной полиции, погибшему полицейскому было 23 года, а военнослужащему – 36.

Сейчас смотрят

В ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военнослужащий

С марта этого года Анатолий Ильяшенко служил в правоохранительных органах. У него остались родители.

– Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь, – отзываются о нем коллеги.

Как сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, второй погибший — Виктор Боровко.

В 2015 году он подписал контракт с ВСУ, участвовал в АТО в рядах 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, а в 2022 году он вернулся в 25 бригаду. Участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК и СП.

Анатолий и Виктор погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Местные СМИ информируют, что в полицейском автомобиле, который попал в аварию, находились четыре человека, среди которых один гражданский. В результате инцидента произошло лобовое столкновение между полицейским автомобилем и легковушкой. По предварительной информации, гражданское лицо и еще один патрульный получили травмы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.