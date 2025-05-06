Вибухи у Запоріжжі: пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди

Потужні вибухи у Запоріжжі прогриміли у ніч з 6 проти 7 травня. Російські війська обстріляли обласний центр.

Вибухи у Запоріжжі вночі – які наслідки обстрілу

У ніч проти 7 травня російські окупанти атакували Запоріжжя. У місті працювали українські сили протиповітряної оборони (ППО), повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, через атаку росіян у місті понівечені будівлі, атаковано об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, під завалами перебувають люди.

Зараз дивляться

Внаслідок ворожої атаки в одному із районів Запоріжжя спалахнула пожежа, розповіли в ОВА.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Протягом доби окупанти завдали 479 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, станом на ранок 6 травня, повідомили в ОВА.

Зокрема, війська РФ здійснили вісім авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Малій Токмачці, Щербаках, Новодарівці, Степовому та Кам’янському.

Крім цього, росіяни атакували інші населені пункти Запорізької області безпілотниками різної модифікації, артилерією та РСЗВ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.