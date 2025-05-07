САП и НАБУ завершили следствие в отношении экс-замглавы ОПУ Смирнова: миллионные активы и взятка в $100 тысяч

САП и НАБУ завершили расследование в отношении экс-заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова.

САП и НАБУ завершили расследование в отношении Смирнова

По поручению прокурора, детективы НАБУ открыли материалы уголовного производства стороне защиты для ознакомления.

Как установлено в ходе следствия, в 2019-2021 годах Смирнов легализовал незаконно приобретенные средства, финансируя строительство частного имения площадью более 300 кв. м в рекреационной зоне Одесской области.

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Он лично координировал ход работ, общался с владельцем компании и предоставил ему почти 6,5 млн грн для проведения строительства.

При этом право собственности на дом сначала зарегистрировали на юридическое лицо, а после сообщения о подозрении — переоформили на физическое.

Кроме того, в 2022 году упомянутый предприниматель обратился к чиновнику с просьбой повлиять на Антимонопольный комитет Украины, чтобы отменить результаты тендера, в котором победила другая компания.

Вместо этого он предложил провести строительные работы в доме чиновника на побережье на сумму 100 тысяч долларов США.

Андрей Смирнов согласился и, воспользовавшись своим служебным положением, поспособствовал принятию нужных решений.

Следствие также выяснило, что в 2020-2022 годах чиновник приобрел активы на общую сумму 17,1 млн грн.

Речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz и Volkswagen), двух мотоциклах (Honda и BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во львовском ЖК и земельном участке на Закарпатье.

Большинство этого имущества оформлено на родного брата, хотя подозреваемый сохранил контроль над активами. Один из мотоциклов сначала был зарегистрирован на друга, но впоследствии переоформлен на чиновника.

Финансовые документы свидетельствуют, что легальных доходов или сбережений для таких расходов у него не было. Разница между официальными финансами и стоимостью приобретенного имущества составляет 15,7 млн грн.

Действия Смирнова квалифицированы по ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК — это принятие неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долларов США и легализация незаконных доходов.

Действия владельца строительной компании — по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение предоставить неправомерную выгоду).

Напомним, Андрей Смирнов был уволен с должности заместителя председателя Офиса президента Украины 29 марта 2024 года.

На этой должности он работал с 10 сентября 2019 года и курировал судебную реформу.

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