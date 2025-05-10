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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Херсоне российский дрон атаковал местного жителя: мужчина погиб

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Сегодня, 10 мая, в Херсоне российский дрон атаковал местного жителя.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Взрыв в Херсоне 10 мая: что известно

По словам Александра Прокудина, около 07:00 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе. К сожалению, в результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте.

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За прошедшие сутки российские военные атаковали дронами, артиллерией и наносили авиаудары по Антоновке, Белозерке, Бургунцу, Велетенскому, Дудчанам, Качкаровке, Кизомису, Казацкому, Николаевке, Миловому, Садовому, Софиевке, Токаревке, Тягинке, Шляховому и городу Херсон.

Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности, повредили четыре частных дома. Также уничтожили частный автомобиль. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 172-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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