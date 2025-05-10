У Херсоні російський дрон атакував місцевого жителя: чоловік загинув

Сьогодні, 10 травня, у Херсоні російський дрон атакував місцевого жителя.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Вибух у Херсоні 10 травня: що відомо

За словами Олександра Прокудіна, близько 7:00 російські військові атакували з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі. На жаль, внаслідок вибуху чоловік дістав важкі травми та загинув на місці.

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Минулої доби російські військові атакували дронами, артилерією та завдавали авіаударів по Антонівці, Білозерці, Бургунці, Велетенському, Дудчанах, Качкарівці, Кізомису, Козацькому, Миколаївці, Миловому, Садовому, Софіївці, Токарівці, Тягинці, Шляховому та місту Херсон.

Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири приватні будинки. Також понівечили приватний автомобіль. Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 172-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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