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Потери врага на 10 мая: ВСУ уничтожили 1310 оккупантов и почти 50 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1310 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне в боях потеряли почти 50 единиц артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

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Потери РФ в войне на 10.05.2025:

  • личного состава — около 964 580 (+1310) человек,
  • танков — 10790 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 22440 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 27637 (+49) ед,
  • РСЗО — 1380 ед,
  • средств ПВО — 1158 (+1) ед,
  • самолетов — 372 ед,
  • вертолетов — 335 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35482 (+36) ед,
  • крылатых ракет — 3197 ед,
  • кораблей/катеров — 28 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 830 (+106) ед,
  • специальная техника — 3875 ед.
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Війна в Україні

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 172-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Потери РФ
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