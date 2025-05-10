Потери врага на 10 мая: ВСУ уничтожили 1310 оккупантов и почти 50 артсистем

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1310 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне в боях потеряли почти 50 единиц артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 10.05.2025:

личного состава — около 964 580 (+1310) человек,

танков — 10790 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 22440 (+7) ед,

артиллерийских систем — 27637 (+49) ед,

РСЗО — 1380 ед,

средств ПВО — 1158 (+1) ед,

самолетов — 372 ед,

вертолетов — 335 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35482 (+36) ед,

крылатых ракет — 3197 ед,

кораблей/катеров — 28 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47 830 (+106) ед,

специальная техника — 3875 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 172-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.