Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери врага на 10 мая: ВСУ уничтожили 1310 оккупантов и почти 50 артсистем
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1310 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, за прошедшие сутки россияне в боях потеряли почти 50 единиц артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
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Потери РФ в войне на 10.05.2025:
- личного состава — около 964 580 (+1310) человек,
- танков — 10790 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22440 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 27637 (+49) ед,
- РСЗО — 1380 ед,
- средств ПВО — 1158 (+1) ед,
- самолетов — 372 ед,
- вертолетов — 335 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35482 (+36) ед,
- крылатых ракет — 3197 ед,
- кораблей/катеров — 28 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47 830 (+106) ед,
- специальная техника — 3875 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 172-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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