РФ обстреливает прифронтовую Павловку КАБами и FPV-дронами: ранены две женщины

Две женщины ранены при обстреле Павловки Запорожской области.

Об этом 11 мая сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Обстрелы Павловки 11 мая: что известно

В ходе обстрела Павловки 11 мая российские войска сначала применили корректируемые авиабомбы.

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По прифронтовой общине Запорожской области россияне нанесли три удара КАБами.

Во время вражеской атаки были повреждены жилые дома.

Тяжелое ранение получила 75-летняя женщина.

Вскоре еще один дом был поврежден FPV-дроном.

В этот раз ранения получила 56-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров

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