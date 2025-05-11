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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ обстрілює прифронтову Павлівку КАБами та FPV-дронами: поранено двох жінок

Обстріл Павлівки Запорізької області 11 травня 2025

Дві жінки поранені під час обстрілів Павлівки Запорізької області.

Про це 11 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріли Павлівки 11 травня: що відомо

Під час обстрілів Павлівки 11 травня російські війська спершу застосували керовані авіабомби.

Зараз дивляться

По прифронтовій громаді Запорізької області росіяни завдали трьох ударів КАБами.

Під час ворожої атаки було пошкоджено житлові будинки.

Важке поранення дістала 75-річна жінка.

Невдовзі ще один будинок пошкодило FPV-дроном.

Цього разу поранення зазнала 56-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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