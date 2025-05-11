РФ обстрілює прифронтову Павлівку КАБами та FPV-дронами: поранено двох жінок

Дві жінки поранені під час обстрілів Павлівки Запорізької області.

Про це 11 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріли Павлівки 11 травня: що відомо

Під час обстрілів Павлівки 11 травня російські війська спершу застосували керовані авіабомби.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

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