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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака на Белгород-Днестровский: повреждены дома и пожарная часть, есть пострадавший

Атака на Білгород-Дністровський 12 травня 2025
Фото: ГСЧС

Ряд объектов гражданской инфраструктуры были разрушены при атаке на Белгород-Днестровский Одесской области 12 мая.

Атака на Белгород-Днестровский Одесской области 12 мая: что известно

Атака на Белгород-Днестровский в Одесской области произошла утром 12 мая.

После вражеского удара в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома, административное здание и пожарная часть.

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В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ликвидация последствий вражеского обстрела продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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