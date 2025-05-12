Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Атака на Білгород-Дністровський: пошкоджені будинки та пожежна частина, є постраждалий
Низка об’єктів цивільної інфраструктури зазнали руйнувань під час атаки на Білгород-Дністровський Одеської області 12 травня.
Атака на Білгород-Дністровський Одеської області 12 травня: що відомо
Атака на Білгород-Дністровський Одеської області сталася вранці 12 травня.
Після ворожого удару в місті пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, адміністративну будівлю та пожежну частину.
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В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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