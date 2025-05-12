Атака на Білгород-Дністровський: пошкоджені будинки та пожежна частина, є постраждалий

Низка об’єктів цивільної інфраструктури зазнали руйнувань під час атаки на Білгород-Дністровський Одеської області 12 травня.

Атака на Білгород-Дністровський Одеської області 12 травня: що відомо

Атака на Білгород-Дністровський Одеської області сталася вранці 12 травня.

Після ворожого удару в місті пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, адміністративну будівлю та пожежну частину.

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В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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