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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака на Білгород-Дністровський: пошкоджені будинки та пожежна частина, є постраждалий

Атака на Білгород-Дністровський 12 травня 2025
Фото: ДСНС

Низка об’єктів цивільної інфраструктури зазнали руйнувань під час атаки на Білгород-Дністровський Одеської області 12 травня.

Атака на Білгород-Дністровський Одеської області 12 травня: що відомо

Атака на Білгород-Дністровський Одеської області сталася вранці 12 травня.

Після ворожого удару в місті пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, адміністративну будівлю та пожежну частину.

Зараз дивляться

В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Одеська область, Російська агресія
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