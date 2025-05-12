ЕС рассматривает санкции против Северного потока-2, если РФ не согласится на 30-дневное перемирие

Европейская комиссия рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Об этом заявила спикер Европейской комиссии Паула Пинью во время брифинга в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных последствиях отказа России прекратить огонь после 12 мая.

Еврокомиссия может ввести санкции против Северного потока-2

— Президент Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен во время видеоконференции с Коалицией решительных поставила вопрос о возможности введения санкций против консорциума Северный поток-2. Это один из вариантов, — утверждает Пинью.

По словам спикера Еврокомиссии, Северный поток-2 сейчас не работает. Однако она обратила внимание, что никто не знает, каким путем Россия может пойти дальше.

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По ее мнению, введение санкций против любого, кто связан с консорциумом Северный поток-2, станет четким сигналом.

Проект Северный поток-2 полностью принадлежит российскому Газпрому. Компания отвечала за завершение строительства газопровода по дну Балтийского моря, который соединяет Россию и Германию.

Кроме этого, Газпром был оператором магистральной линии, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году трубопровод так и не был запущен.

Источник: Polsat News

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