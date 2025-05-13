Изготавливали 700 кг ежемесячно: ликвидирован масштабный наркобизнес в Украине
В Украине правоохранители ликвидировали разветвленную сеть наркобизнеса. Изготовление и продажа альфа-PVP, амфетамина и мефедрона происходило на территории 15 областей.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.
Ликвидация сети наркобизнеса в Украине
Разветвленная сеть наркобизнеса имела лаборатории, склады и места фасовки.
По подсчетам, ежемесячный объем производства превышал 700 кг наркопродукции с прибылью около 330 млн грн.
— Благодаря слаженной работе опасный товар не попадет в руки украинцев и за границу и не станет предметом продажи, — утверждает Выгивский.
По его словам, в Киеве остановлено производство так называемого наркоцеха — одного из крупнейших центров по изготовлению наркотиков за последнее время, замаскированного под химчистку и станцию полировки авто.
Оттуда изъято 60 кг мефедрона и около 2 тонн прекурсоров.
Задержан главный организатор и 65 сообщников межрегиональной преступной группировки. Ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов.
Всего по Украине полицейские изъяли 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона, 156 кг альфа-PVP, более 30 кг амфетамина и 12 тонн прекурсоров. Сейчас продолжается документирование деятельности фигурантов.
13 мая стало известно, что Национальная полиция проводит масштабную спецоперацию по ликвидации наркобизнеса в Украине, в рамках которой прошло более 200 обысков.