Виготовляли 700 кг щомісяця: ліквідовано масштабний наркобізнес в Україні

В Україні правоохоронці ліквідували розгалужену мережу наркобізнесу. Виготовлення та продаж альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону відбувалося на території 15 областей.

Про це повідомив очільник Національної поліції України Іван Вигівський.

Ліквідація мережі наркобізнесу в Україні

Розгалужена мережа наркобізнесу мала лабораторії, склади та місця фасування.

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За підрахунками, щомісячний обсяг виробництва перевищував 700 кг наркопродукції з прибутком близько 330 млн грн.

– Завдяки злагодженій роботі небезпечний товар не потрапить до рук українців та за кордон і не стане предметом продажу, – стверджує Вигівський.

За його словами, у Києві зупинено виробництво так званого наркоцеху – одного з найбільших осередків з виготовлення наркотиків за останній час, замаскованого під хімчистку та станцію полірування авто.

Звідти вилучено 60 кг мефедрону та близько 2 тонн прекурсорів.

Затримано головного організатора та 65 спільників міжрегіонального злочинного угруповання. Ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів.

Загалом по Україні поліцейські вилучили 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону, 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну та 12 тонн прекурсорів. Наразі триває документування діяльності фігурантів.

13 травня стало відомо, що Національна поліція проводить масштабну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні, в рамках якої тривало понад 200 обшуків.

Фото : Нацполіція

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