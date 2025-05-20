Взрыв в Шостке прогремел после предупреждения об угрозе баллистики

Взрыв в Шостке Сумской области прогремел после предупреждения от Воздушных сил об угрозе применения россиянами баллистического вооружения.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Взрыв в Шостке: что известно

Местные жители в соцсетях сообщают о сильном взрыве.

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Ждем официальную информацию от местных властей о взрыве в Шостке.

Шостка на карте

Город Шостка расположен в 209 км к северу от города Сумы. Шостка стоит на берегу одноименной реки, шестого притока Десны.

От Шостки до границы с Россией – примерно 60 км.

Ракетные удары по Шостке

Так, в ночь на 31 декабря 2024 года россияне ударили ракетой по Шосткинской общине. Утром атаки повторились. По словам городского головы Шостки Николая Ноги, ракетными ударами разрушен ряд объектов инфраструктуры. Повреждены 12 жилых многоэтажек, два образовательных учреждения, поликлиника, общежитие и другие объекты социальной сферы.

9 ноября 2024 года прогремел мощный взрыв в Шостке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 182-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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