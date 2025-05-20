Вибух у Шостці пролунав після попередження про загрозу балістики

Вибух у Шостці Сумської області пролунав після попередження від Повітряних сил про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Вибух у Шостці: що відомо

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про сильний вибух.

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Чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади про вибух у Шостці.

Шостка на карті

Місто Шостка розташоване за 209 км на північ від міста Суми. Шостка стоїть на березі однойменної річки, шостої притоки Десни.

Від Шостки до кордону із Росією – приблизно 60 км.

Ракетні удари по Шостці

Так, у ніч на 31 грудня 2024 року росіяни вдарили ракетою по Шосткинській громаді. Зранку атаки повторилися. За словами міського голови Шостки Миколи Ноги, ракетними ударами зруйновано низку об’єктів інфраструктури. Пошкоджено 12 житлових багатоповерхівок, два освітніх заклади, поліклініку, гуртожиток та інші об’єкти соціальної сфери.

9 листопада 2024 року пролунав потужний вибух у Шостці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 182-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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