Взрыв в Запорожской области прогремел во время баллистической угрозы
Взрыв в Запорожской области прогремел после предупреждения об угрозе пуска баллистики.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области: что известно
По данным командования Воздушных сил, россияне запустили баллистическую ракету с востока. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей области не покидать укрытий до отбоя.
Пока никаких деталей о взрыве в Запорожской области нет.
Напомним, вечером 1 апреля российские дроны нанесли удары по Малокатериновке Запорожской области. Вражеские БпЛА попали по автомобилям, припаркованным возле дома. Есть погибший, два человека получили ранения.
15 апреля взрывы в Запорожской области снова раздавались из-за атаки российских дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.