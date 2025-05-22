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Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрыв в Запорожской области прогремел во время баллистической угрозы

балістична ракета
Фото: Getty Images

Взрыв в Запорожской области прогремел после предупреждения об угрозе пуска баллистики.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области: что известно

По данным командования Воздушных сил, россияне запустили баллистическую ракету с востока. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей области не покидать укрытий до отбоя.

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Пока никаких деталей о взрыве в Запорожской области нет.

Напомним, вечером 1 апреля российские дроны нанесли удары по Малокатериновке Запорожской области. Вражеские БпЛА попали по автомобилям, припаркованным возле дома. Есть погибший, два человека получили ранения.

15 апреля взрывы в Запорожской области снова раздавались из-за атаки российских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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балістична ракета, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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