Вибух на Запоріжжі пролунав під час балістичної загрози
Вибух у Запорізькій області пролунав після попередження про загрозу пуску балістики.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області: що відомо
За даними командування Повітряних сил, росіяни запустили балістичну ракети зі сходу. Очільник ОВА Іван Федоров закликав жителів області не полишати укриттів до відбою.
Поки жодних деталей про вибух у Запорізькій області немає.
Нагадаємо, ввечері 1 квітня російські дрони завдали ударів по Малокатеринівці Запорізької області. Ворожі БпЛА поцілили по автомобілях, припаркованих біля будинку. Є загиблий, двоє людей дістали поранення.
15 квітня вибухи у Запорізькій області знову лунали через атаку російських дронів.
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