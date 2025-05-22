Вибух на Запоріжжі пролунав під час балістичної загрози

Вибух у Запорізькій області пролунав після попередження про загрозу пуску балістики.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області: що відомо

За даними командування Повітряних сил, росіяни запустили балістичну ракети зі сходу. Очільник ОВА Іван Федоров закликав жителів області не полишати укриттів до відбою.

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Поки жодних деталей про вибух у Запорізькій області немає.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня російські дрони завдали ударів по Малокатеринівці Запорізької області. Ворожі БпЛА поцілили по автомобілях, припаркованих біля будинку. Є загиблий, двоє людей дістали поранення.

15 квітня вибухи у Запорізькій області знову лунали через атаку російських дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

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