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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибух на Запоріжжі пролунав під час балістичної загрози

балістична ракета
Фото: Getty Images

Вибух у Запорізькій області пролунав після попередження про загрозу пуску балістики.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області: що відомо

За даними командування Повітряних сил, росіяни запустили балістичну ракети зі сходу. Очільник ОВА Іван Федоров закликав жителів області не полишати укриттів до відбою.

Зараз дивляться

Поки жодних деталей про вибух у Запорізькій області немає.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня російські дрони завдали ударів по Малокатеринівці Запорізької області. Ворожі БпЛА поцілили по автомобілях, припаркованих біля будинку. Є загиблий, двоє людей дістали поранення.

15 квітня вибухи у Запорізькій області знову лунали через атаку російських дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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балістична ракета, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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