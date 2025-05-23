В Броварском районе в результате атаки БпЛА ранены два человека

Из-за атаки вражеских ударных дронов прогремели взрывы в Броварском районе Киевской области.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы в Броварском районе: что известно

По словам главы ОГА, в результате вражеской атаки беспилотников ранения получили мужчина 54 лет и 50-летняя женщина. У них обоих осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

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Кроме того, взрывами повреждены частный дом и автомобиль.

— Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах пока опасность не минует, — подчеркнул Николай Калашник.

Атаки на Киевскую область

Ночью 21 мая из-за атаки российских дронов пострадала семья из Бориспольского района. В результате атаки российского дрона у 17-летнего парня, 3-летней девочки и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет — резаная рана стопы. У 30-летнего мужчины — резаная рана брови.

Ночью 18 мая в Обуховском районе Киевской области в результате вражеской атаки от полученных травм погибла 28-летняя женщина. Ранения получили мужчина 59 лет, 61-летняя женщина и ребенок 4 лет. Все госпитализированы в больницу. Состояние пострадавших — средней тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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