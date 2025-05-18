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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Обуховском районе Киевщины в результате вражеской атаки погибла женщина, есть раненые

дрони Шахед
Фото: Getty Images

 

Ночью 18 мая в Обуховском районе Киевской области в результате вражеской атаки от полученных травм погибла 28-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

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По словам Николая Калашника, ранения получили мужчина 59 лет, 61-летняя женщина и ребенок 4 лет. Все госпитализированы в больницу. Состояние пострадавших средней тяжести.

Из-за вражеской атаки произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом побило окна.

В Фастовском районе Киевской области из-за атаки произошел пожар на территории комбикормового завода.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью Киевскую область атаковало несколько групп ударных дронов Шахед. По состоянию на 07:30 18 мая вражеские дроны все еще фиксируются в Киевской области — воздушная тревога продолжается.

Война в Украине, загиблі, Киевская область, Обухів
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