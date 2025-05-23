У Броварському районі внаслідок атаки БпЛА поранено двоє людей

Через атаку ворожих ударних дронів пролунали вибухи у Броварському районі Київської області.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи у Броварському районі: що відомо

За словами очільника ОВА, унаслідок ворожої атаки безпілотників поранення отримали чоловік 54 років та 50-річна жінка. У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні.

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Крім того, вибухами пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

– Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине, – наголосив Микола Калашник.

Атаки на Київщину

Вночі 21 травня через атаку російських дронів постраждала сім’я з Бориспільського району. Внаслідок атаки російського дрона у 17-річного хлопця, 3-річної дівчинки та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років — різана рана стопи. У 30-річного чоловіка — різана рана брови.

Вночі 18 травня в Обухівському районі Київської області унаслідок ворожої атаки від отриманих травм загинула 28-річна жінка. Поранення отримали чоловік 59 років, 61-річна жінка та дитина 4 років. Усі госпіталізовані до лікарні. Стан постраждалих — середньої тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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