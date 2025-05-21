На Киевщине из-за атаки БпЛА пострадали супруги с тремя детьми

Ночью 21 мая из-за атаки вражеского БпЛА пострадала семья из Бориспольского района Киевской области.

Об этом сообщил Николай Калашник, начальник Киевской областной военной администрации.

Атака дронов на Киевскую область: что известно

Так, по данным Николая Калашника, в результате атаки российского дрона у 17-летнего парня, 3-летней девочки и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет — резаная рана стопы. У 30-летнего мужчины — резаная рана надбровной дуги.

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Вся необходимая медицинская пострадавшим помощь оказывается. Предварительно люди в госпитализации не нуждаются.

Обломки сбитой вражеской цели повредили частный дом, где находилась семья. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

— Сейчас уже решаем вопрос обеспечения семьи временным жильем, — отметил Николай Калашник.

Также в результате российской атаки повреждены нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Николай Калашник/ОВА

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