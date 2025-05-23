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Россия нанесла ракетный удар по Чугуеву: погибла женщина

Калібр
Фото: Getty Images

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев, что на Харьковщине.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрыв в Чугуеве: что известно

По словам Олега Синегубова, оккупанты нанесли ракетный удар. Экстренные службы выехали для обследования места обстрела.

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По состоянию на сейчас известно об одной погибшей женщине.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате вражеского удара по Чугуеву еще двое мужчин получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине, загиблі, Ракетные удары России, Харьковская область
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