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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Росія завдала ракетного удару по Чугуєву: загинула жінка

Калібр
Фото: Getty Images

Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Олега Синєгубова, окупанти завдали ракетного удару. Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.

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Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку.

Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по Чугуєву ще двоє чоловіків зазнали поранень. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

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Війна в Україні, загиблі, Ракетні удари Росії, Харківська область
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