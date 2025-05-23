Росія завдала ракетного удару по Чугуєву: загинула жінка

Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибух у Чугуєві: що відомо

За словами Олега Синєгубова, окупанти завдали ракетного удару. Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.

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Станом на зараз відомо про одну загиблу жінку.

Згодом очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару по Чугуєву ще двоє чоловіків зазнали поранень. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

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