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Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Ночная атака на Харьков: из-за обстрела среди пострадавших есть ребенок

атака на харків

Взрыв в Харькове прогремел 25 мая около 01:37 ночи. Россияне атаковали город ударными дронами. В течение семи минут прозвучало еще два взрыва.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 25 мая: что известно

По словам Терехова, предварительно зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах Харькова.

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В Основянском районе повреждено гражданское предприятие.

— На местах попаданий работают экстренные службы. Угроза для города сохраняется — в области находится большое количество вражеских БПЛА, — написал в два часа ночи городской голова.

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание в офисное здание. На месте работают все необходимые службы. От взрывов повреждены стекла в нескольких многоквартирных домах. По данным прокуратуры, ранения получили 14-летний мальчик и двое мужчин 34 и 43 лет.

Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура

 

Под процессуальным руководством Шевченковской и Слободской окружных прокуратур Харькова начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Предварительно установлено, что для ударов по Харькову российская армия применила БпЛА Герань-2.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Игорь Терехов, атака дронами, Война в Украине, Взрыв, Харьков
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