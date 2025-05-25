Нічна атака на Харків: через обстріл серед постраждалих є дитина

Вибух у Харкові пролунав 25 травня близько 01:37 ночі. Росіяни атакували місто ударними дронами. Впродовж семи хвилин пролунало ще два вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 25 травня: що відомо

За словами Терехова, попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.

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У Основянському районі пошкоджено цивільне підприємство.

– На місцях влучань працюють екстрені служби. Загроза для міста зберігається — в області перебуває велика кількість ворожих БПЛА, – написав о другій ночі міський голова.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання в офісну будівлю. На місці працюють усі необхідні служби. Від вибухів пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. За даними прокуратури, поранення отримали 14-річний хлопець та двоє чоловіків 34 та 43 років.

За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Попередньо встановлено, що для ударів по Харкову російська армія застосувала БпЛА Герань-2.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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