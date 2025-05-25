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Нічна атака на Харків: через обстріл серед постраждалих є дитина

атака на харків

Вибух у Харкові пролунав 25 травня близько 01:37 ночі. Росіяни атакували місто ударними дронами. Впродовж семи хвилин пролунало ще два вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 25 травня: що відомо

За словами Терехова, попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.

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У Основянському районі пошкоджено цивільне підприємство.

– На місцях влучань працюють екстрені служби. Загроза для міста зберігається — в області перебуває велика кількість ворожих БПЛА, – написав о другій ночі міський голова.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання в офісну будівлю. На місці працюють усі необхідні служби. Від вибухів пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках. За даними прокуратури, поранення отримали 14-річний хлопець та двоє чоловіків 34 та 43 років.

Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура
Харківська облпрокуратура

За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Попередньо встановлено, що для ударів по Харкову російська армія застосувала БпЛА Герань-2.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Ігор Терехов, атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Харків
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