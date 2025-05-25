РФ ночью атаковала Сумы и Конотоп: повреждена инфраструктура, есть обесточивание

Ночью 25 мая российская армия атаковала Сумскую область ударными дронами и ракетами, повреждения инфраструктуры в Сумах и Конотопе. Предварительно, без пострадавших.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Взрывы в Сумах

Так, по данным ГСЧС, вражеские беспилотники попали по пищевому предприятию в Сумах: повреждена кровля, на объекте произошел пожар.

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Пожарные начали тушение огня, однако враг снова нанес удар. Спасатели успели отойти в укрытие. После нормализации ситуации пожар ликвидировали полностью. Пострадавших, к счастью, нет.

Это уже второй обстрел этого предприятия — предыдущий произошел в апреле.

— Это гражданское предприятие, обеспечивающее население пищевой продукцией. Никакого отношения с военными. В этом — циничность и коварство врага, который занимается террором гражданского населения, — отметил Сергей Кривошеенко, начальник Сумской городской военной администрации.

Взрывы в Конотопе

По словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, россияне нанесли по городу комбинированный удар: ракетами и дронами.

— Жертв и раненых по состоянию на сейчас нет. Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории, — рассказал Артем Семенихин.

Разрушений и повреждений жилого сектора не зафиксировано. Однако частично обесточены некоторые улицы Конотопа — энергетики работают над восстановлением.

По словам городского головы, ночная атака на Конотоп была, пожалуй, самой массированной со времен Второй мировой войны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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