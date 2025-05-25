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Татьяна Забожко, редактор ленты
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Атака на Хмельницкую область: четыре человека погибли, пятеро – в больнице

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Четыре человека погибли и пять получили ранения во время ночной атаки на Хмельницкую область 25 мая.

Ночная атака на Хмельницкую область 25 мая: что известно

Во время ночной атаки на Хмельницкую область 25 мая подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

В регионе разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены.

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Разбиты окна в учебном заведении и коммунальный транспорт.

К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

По предварительным данным, вражеская атака унесла жизни четырех человек.

Еще пять человек с осколочными ранениями в больнице.

Один человек – в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

обстріл, Хмельницкая область
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