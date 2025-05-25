Атака на Хмельницкую область: четыре человека погибли, пятеро – в больнице
Четыре человека погибли и пять получили ранения во время ночной атаки на Хмельницкую область 25 мая.
Ночная атака на Хмельницкую область 25 мая: что известно
Во время ночной атаки на Хмельницкую область 25 мая подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.
В регионе разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены.
Разбиты окна в учебном заведении и коммунальный транспорт.
К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.
По предварительным данным, вражеская атака унесла жизни четырех человек.
Еще пять человек с осколочными ранениями в больнице.
Один человек – в тяжелом состоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.