Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Атака на Хмельницьку область: четверо людей загинули, п’ятеро – у лікарні
Четверо людей загинули та п’ятеро дістали поранення під час нічної атаки на Хмельницьку область 25 травня.
Нічна атака на Хмельницьку область 25 травня: що відомо
Під час нічної атаки на Хмельницьку область 25 травня зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
У регіоні зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено.
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Побиті вікна в закладі освіти та комунальний транспорт.
До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.
За попередніми даними, ворожа атака забрала життя чотирьох людей.
Ще п’ятеро осіб з осколковими пораненнями в лікарні.
Одна людина – у важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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