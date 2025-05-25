Атака на Хмельницьку область: четверо людей загинули, п’ятеро – у лікарні

Четверо людей загинули та п’ятеро дістали поранення під час нічної атаки на Хмельницьку область 25 травня.

Нічна атака на Хмельницьку область 25 травня: що відомо

Під час нічної атаки на Хмельницьку область 25 травня зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

У регіоні зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено.

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Побиті вікна в закладі освіти та комунальний транспорт.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

За попередніми даними, ворожа атака забрала життя чотирьох людей.

Ще п’ятеро осіб з осколковими пораненнями в лікарні.

Одна людина – у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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