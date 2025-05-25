Атака на Киевскую область: четверо погибших и дети среди пострадавших
Четверо человек погибли и еще 16 пострадали во время ночной атаки на Киевскую область 25 мая.
Ночная атака на Киевскую область 25 мая: что известно
Во время ночной атаки на Киевскую область под ударом оккупантов были Белая Церковь и район, Обуховский, Фастовский, Бучанский, Броварской районы.
Обуховский район
В селе Долина из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в двух временных сооружениях. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух человек.
Фастовский район
В селе Мархаловка разрушены три дома, еще в двух бушевали пожары.
Один человек погиб. Пострадали семь взрослых и один ребенок.
Бучанский район
В поселке Макаров из-за вражеской атаки разрушен дом, вспыхнул пожар.
Один человек погиб и еще один получил травмы.
Белая Церковь
В Белой Церкви один мужчина получил травмы обломками запущенных россиянами беспилотников.
Также в городе разрушен каркасный цех. Там, к счастью, обошлось без пострадавших.
Белоцерковский район
В селе Чмировка повреждены два дома.
Травмы получили трое взрослых и двое детей.
Броварской район
В Броварском районе горели два складских здания. Информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.