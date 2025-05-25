Атака на Киевскую область: четверо погибших и дети среди пострадавших

Четверо человек погибли и еще 16 пострадали во время ночной атаки на Киевскую область 25 мая.

Ночная атака на Киевскую область 25 мая: что известно

Во время ночной атаки на Киевскую область под ударом оккупантов были Белая Церковь и район, Обуховский, Фастовский, Бучанский, Броварской районы.

Обуховский район

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В селе Долина из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в двух временных сооружениях. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух человек.

Фастовский район

В селе Мархаловка разрушены три дома, еще в двух бушевали пожары.

Один человек погиб. Пострадали семь взрослых и один ребенок.

Бучанский район

В поселке Макаров из-за вражеской атаки разрушен дом, вспыхнул пожар.

Один человек погиб и еще один получил травмы.

Белая Церковь

В Белой Церкви один мужчина получил травмы обломками запущенных россиянами беспилотников.

Также в городе разрушен каркасный цех. Там, к счастью, обошлось без пострадавших.

Белоцерковский район

В селе Чмировка повреждены два дома.

Травмы получили трое взрослых и двое детей.

Броварской район

В Броварском районе горели два складских здания. Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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