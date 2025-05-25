Атака на Київську область: четверо загиблих та діти серед постраждалих

Четверо людей загинули та ще 16 постраждали під час нічної атаки на Київську область 25 травня.

Нічна атака на Київську область 25 травня: що відомо

Під час нічної атаки на Київську область під ударом окупантів були Біла Церква та район, Обухівський, Фастівський, Бучанський, Броварський райони.

Обухівський район

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У селі Долина через ворожу атаку спалахнула пожежа у двох тимчасових спорудах. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох людей.

Фастівський район

У селі Мархалівка зруйновано три будинки, ще у двох вирували пожежі.

Одна людина загинула. Постраждали семеро дорослих та одна дитина.

Бучанський район

У селищі Макарів через ворожу атаку зруйновано будинок, спалахнула пожежа.

Одна людина загинула та ще одна дістала травми.

Біла Церква

У Білій Церкві один чоловік дістав травми уламками запущених росіянами безпілотників.

Також у місті зруйновано каркасний цех. Там, на щастя, минулося без постраждалих.

Білоцерківський район

У селі Чмирівка пошкоджено два будинки.

Травми дістали троє дорослих та двоє дітей.

Броварський район

У Броварському районі горіли дві складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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