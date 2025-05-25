Атака на Київську область: четверо загиблих та діти серед постраждалих
Четверо людей загинули та ще 16 постраждали під час нічної атаки на Київську область 25 травня.
Нічна атака на Київську область 25 травня: що відомо
Під час нічної атаки на Київську область під ударом окупантів були Біла Церква та район, Обухівський, Фастівський, Бучанський, Броварський райони.
Обухівський район
У селі Долина через ворожу атаку спалахнула пожежа у двох тимчасових спорудах. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіла двох людей.
Фастівський район
У селі Мархалівка зруйновано три будинки, ще у двох вирували пожежі.
Одна людина загинула. Постраждали семеро дорослих та одна дитина.
Бучанський район
У селищі Макарів через ворожу атаку зруйновано будинок, спалахнула пожежа.
Одна людина загинула та ще одна дістала травми.
Біла Церква
У Білій Церкві один чоловік дістав травми уламками запущених росіянами безпілотників.
Також у місті зруйновано каркасний цех. Там, на щастя, минулося без постраждалих.
Білоцерківський район
У селі Чмирівка пошкоджено два будинки.
Травми дістали троє дорослих та двоє дітей.
Броварський район
У Броварському районі горіли дві складські будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.
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