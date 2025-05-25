РФ вночі атакувала Суми й Конотоп: пошкоджена інфраструктура, є знеструмлення

Вночі 25 травня російська армія атакувала Сумщину ударними дронами та ракетами, пошкодження інфраструктури у Сумах та Конотопі. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Вибухи у Сумах

Так, за даними ДСНС, ворожі безпілотники влучили по харчовому підприємству в Сумах: пошкоджена покрівля, на об’єкті сталася пожежа.

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Вогнеборці розпочали гасіння вогню, проте ворог знову завдав удар. Рятувальники встигли відійти в укриття. Після нормалізації ситуації пожежу ліквідували повністю. Постраждалих, на щастя, немає.

Це вже другий обстріл цього підприємства – попередній стався у квітні.

– Це цивільне підприємство, що забезпечує населення харчовою продукцією. Ніякого відношення з військовими. У цьому – цинічність та підступність ворога, який займається терором цивільного населення, – наголосив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації.

Вибухи у Конотопі

За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, росіяни завдали по місту комбінованого удару: ракетами та дронами.

– Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйновано і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, – розповів Артем Семеніхін.

Руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Проте частково знеструмлено деякі вулиці Конотопа – енергетики працюють над відновленням.

За словами міського голови, нічна атака на Конотоп була, мабуть, наймасованішою з часів Другої світової війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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