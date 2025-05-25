В результате ночной атаки на Киев в КНУ им. Шевченко четверо травмированы и повреждены общежития

В ночь на воскресенье, 25 мая во время атаки вражеских беспилотников один из Шахедов повреждены три общежития Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Удар беспилотников 25 мая: последствия

Согласно сообщению на официальной странице вуза в Facebook, обломки БпЛА повредили газовую трубу, что привело к возгоранию. В результате пострадали три общежития и центр питания университета.

– В ночь на воскресенье, во время очередной воздушной атаки на Киев, обломки сбитого российского БпЛА типа Шахед упали у здания одного из общежитий Университета. В результате удара была повреждена газовая труба, возник пожар. Также получили повреждения два соседних общежития и университетский центр питания, — говорится в официальном сообщении КНУ.

Благодаря слаженной работе ГСЧС, Киевгаза, полиции и медицинских служб пожар оперативно ликвидировали.

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Четверо студентов обратились за медицинской помощью с легкими травмами – госпитализация не понадобилась.

Пережившие сильный стресс получили поддержку психологов университета.

После проверки помещений взрывотехниками жителям общежитий было предложено организованное переселение.

В настоящее время идет ликвидация последствий удара: хозяйственные службы, волонтеры и администрация вуза занимаются уборкой, документированием повреждений и сбором информации о потерях личных вещей студентов.

Фото: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

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