Массированная атака на Николаев: погиб мужчина, среди тяжелораненых – юноша

Один человек погиб и пятеро получили ранения во время ночной атаки на Николаев 25 мая.

Ночная атака на Николаев 25 мая: что известно

Ночная атака на Николаев 25 мая продолжалась с 00:44 до 01:33.

В то время российские войска массированно обстреливали областной центр ударными беспилотниками.

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Из-за вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры, офисные помещения, частные дома, линии электропередачи (ЛЭП) в разных районах города.

В многоквартирном доме разрушены два этажа. Обломками повреждена рядом расположенная многоэтажка.

Погиб 77-летний мужчина.

Еще пять человек получили ранения. Среди них – 17-летний парень. Юноша – в тяжелом состоянии в больнице.

В тяжелом состоянии также две госпитализированные женщины.

Другим двум пострадавшим была оказана помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Сенкевич

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