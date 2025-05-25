Массированная атака на Николаев: погиб мужчина, среди тяжелораненых – юноша
Один человек погиб и пятеро получили ранения во время ночной атаки на Николаев 25 мая.
Ночная атака на Николаев 25 мая: что известно
Ночная атака на Николаев 25 мая продолжалась с 00:44 до 01:33.
В то время российские войска массированно обстреливали областной центр ударными беспилотниками.
Из-за вражеской атаки повреждены объект инфраструктуры, офисные помещения, частные дома, линии электропередачи (ЛЭП) в разных районах города.
В многоквартирном доме разрушены два этажа. Обломками повреждена рядом расположенная многоэтажка.
Погиб 77-летний мужчина.
Еще пять человек получили ранения. Среди них – 17-летний парень. Юноша – в тяжелом состоянии в больнице.
В тяжелом состоянии также две госпитализированные женщины.
Другим двум пострадавшим была оказана помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Сенкевич